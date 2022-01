Medvedev impazzisce con l’arbitro, gli fa il gesto dell’ombrello e dice: “Sei una femminuccia” | VIDEO

Daniil Medvedev se la prende con l’arbitro nella semifinale contro Stefanos Tsitsipas, accusando il rivale di “coaching”, che è vietato. Dopo aver perso il secondo set, il russo ha fatto il gesto dell’ombrello nei confronti del direttore di gara, Jaume Campistol, “colpevole” di non aver fatto nulla.

Medvedev impazzisce con l’arbitro, gli fa il gesto dell’ombrello e dice: “Sei una femminuccia”

Ha ricevuto un “code violation” ed è scattato contro il giudice di sedia: “Tsitsipas parla col padre a ogni punto, ma non ha mai ricevuto un warning per coaching. Sei davvero pessimo. Com’è possibile in una semifinale slam? Guardami quando ti parlo. Se il padre gli darà ancora suggerimenti sarai solo una femminuccia”.

🎾 #Tennis | #AusOpen 🤔 Medvedev a Campistol: “vuoi scommettere che faccio casino ma vinco il terzo? Non ci credi? Ora ti faccio vedere!” 😂 Ah non ha detto così? Però il 2-1 Medvedev è realtà! pic.twitter.com/2bhs5PorMe — Vita Sportiva (@vitasportivait) January 28, 2022



Dopo un primo set in cui Tsitsipas ha sperperato il vantaggio nel tie break cedendo a Medvedev, durante il cambio campo sul 5-4 del secondo set, il n. 2 al mondo ha attaccato vistosamente l’arbitro. Successivamente, lasciando il campo, ha insistito: “Se succede ancora e non lo fai sei un gattino”. Tra Medvedev e Tsitsipas i rapporti non sono affatto buoni. Pochi giorni fa sul greco aveva detto: “Il nostro rapporto non è male, non ci parliamo da due mesi, ma le cose almeno non sono peggiorate”.

Il match alla fine è stato vinto da Medvedev per 3-1: raggiungerà in finale Rafa Nadal, che nella mattinata italiana ha battuto Matteo Berrettini interrompendo il sogno dell’azzurro di giocare per la prima volta una finale degli Australian Open.