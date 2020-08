Max Bugani e il M5S che rischia di somigliare ai democristiani

Max Bugani, veterano del MoVimento 5 Stelle e capostaff della sindaca di Roma Virginia Raggi, rilascia oggi un’intervista al Fatto Quotidiano per dare la scossa ai grillini e chiedere di fermare la guerra a Davide Casaleggio:

Quanto è forte il rischio di una scissione?

Mah, più che altro sono evidenti le differenze. Alcuni vorrebbero farci diventare un partitino di centro del 6-7 per cento, per galleggiare e fare da stampella alle coalizioni di volta in volta. Su molti temi ci sono divisioni nette. Conosco un esponente del M5S per cui i gay sono malati da curare e un’altra che invece sta provando con la moglie ad adottare un bambino. E poi c’è la questione dei migranti. C’è chi parteggia per la posizione di Matteo Salvini e chi invece soffre leggendo dichiarazioni come quelle di Luigi Di Maio sui barconi da affondare.

Ormai Davide Casaleggio e diversi big del M5S sono in guerra tra loro.

La guerra a Davide proprio non la capisco. E comunque sarebbe ora di giocare a carte scoperte con nomi e cognomi, invece alcuni sono diventati campioni mondiali di off the records (retroscena anonimi, ndr) passati ai giornali.