Matteo Salvini e la Lega che vuole uscire dall’euro

Ferdinando Giugliano su Repubblica oggi racconta le due leghe di Salvini: ce n’è una che rappresenta le istanze più tradizionali del Carroccio. Questa Lega è interessata ad aumentare il deficit pubblico per ridurre il carico fiscale, ma non è disposta a far salire in maniera eccessiva lo spread o ad abbandonare l’euro. E poi ce n’è un’altra, che invece vuole uscire dall’euro

La seconda ala, invece, è quella sovranista, che vede l’euro come il principale problema economico dell’Italia, e l’uscita dalla moneta unica come condizione necessaria per la ripresa. Questa fazione, che non ha espresso figure di rilievo nel primo governo Conte, è convinta che l’Italia debba approvare leggi di Bilancio decisamente espansive per rilanciare l’economia, non vede lo spread alto come un problema, ed è disposta ad andare allo scontro con la Commissione Europea, anche ipotizzando — se non addirittura auspicando — la possibilità di una cosiddetta “Ital-exit”.

La polemica sul fondo salva-Stati (Mes) ha riportato prepotentemente sulla scena l’ambiguità della Lega sulla moneta unica. Il partito di Salvini sta raccogliendo questo weekend le firme contro una possibile riforma del Mes, perché la ritiene pericolosa per l’economia italiana, e per l’abolizione tout court del fondo — una mossa che ha senso soltanto se si vuole abbandonare l’euro. Al netto dei cambiamenti di cui si discute, il Mes è essenziale per il buon funzionamento della moneta unica. Senza questo meccanismo, la Banca Centrale Europea non potrebbe acquistare i titoli di Stato di un Paese in crisi, e l’euro ritornerebbe ai giorni bui della crisi del debito sovrano di inizio decennio.