Matteo Salvini si presenta davanti alle telecamere a Bologna dal quartier generale di Lucia Borgonzoni per commentare gli exit poll: “Grazie a chi è andato al seggio in Calabria e in Emilia-Romagna. Chi oggi ha partecipato si è fatto carico di un pezzetto di futuro del nostro paese e a loro va il mio grande ringraziamento”, comincia. “Mi prendo un pezzettino di merito: aver coinvolto tante persone”.

Matteo Salvini commenta gli exit poll e le proiezioni in Emilia-Romagna

Poi mette le mani avanti: “Veniamo dopo a commentare i dati veri perché di solito i politici non commentano exit poll e proiezioni”. Salvini esulta per la vittoria in Calabria: “Felicissimo di essere stato 3-4-5 volte in Calabria, ci tornerò”. Arriva infine all’Emilia-Romagna, dove la sua candidata non è in testa dopo le proiezioni: “Avere una partita aperta per me è un’emozione dopo 70 anni. Ci siamo. Ringrazio Lucia Borgonzoni, chiunque vincerà vorrà dire che avrà meritato perché il popolo ha sempre ragione”. Infine: “Abbraccio Lucia perché in quanto donna ha subito attacchi squalificanti, ma visto chi va a Sanremo…”.

Salvini non sembra abbia voglia di riconoscere in alcun modo la vittoria a Bonaccini, ma intanto dice che la Lega è primo partito in Calabria e in Emilia-Romagna. Festeggia poi per i risultati del MoVimento 5 Stelle, “che sostanzialmente scompare in Emilia-Romagna e anche dalla Calabria dove prendeva tanti voti. Quindi è evidente che domani qualcosa a Roma cambierà”. Prima gli era scappato un riferimento a Bonaccini: “Chiunque vincerà, si chiami Lucia o Stefano, vorrà dire che ha meritato perché il popolo ha sempre ragione”. Alla fine promette la lotta alla ‘ndrangheta in Calabria. A quanto pare però la Lega non sarà primo partito in Calabria:

