Matteo Renzi lascia la politica per la TV?

Una trasmissione di taglio culturale su Firenze con l’ex premier in video, numerose puntate da girare subito per i palinsesti autunnali o al massimo del prossimo anno, produttore indipendente, emittente non individuata. Secondo Carlo Tecce, che ne parla oggi sul Fatto, sarebbe questo il progetto di Matteo Renzi per dare un taglio con la politica dopo i sondaggi sul suo partito che non hanno dato risultati incoraggianti.

Ora che il disastro è completo, però, può accadere davvero: Renzi abbandona la politica attiva – una promessa che ignora da un paio di anni, dal fallimento del referendum –e si dedica a se stesso. Almeno per un po’, il tempo di recuperare – l’opera è titanica – la reputazione che ha perduto. […] Renzi potrebbe imitare – è un tipo ambizioso – Walter Veltroni, Barack Obama o Al Gore, sfruttare la popolarità (residua) e le relazioni (solide) per diventare un personaggio tv e, in automatico, un ex politico.

TORNARE a guardare la luce rossa di una telecamera non per persuadere gli elettori e lanciare messaggi subliminali a Maurizio Martina o per esibirsi con la giacca di pelle da Maria De Filippi o con il cabaret da Barbara D’Urso, ma per intrattenere gli spettatori. Tornare, perché l’ex rottamatore ha cominciato in televisione, da concorrente della Ruota della fortuna di Mike Bongiorno, negli anni Novanta di Canale 5, a caccia di un ricco premio e anche del consenso dell’al lora fidanzata: chiese la “A” di Agnese, il romanticone, per ricostruire la frase del gioco.

La storia viene confermata da Maria Teresa Meli, cantrice del renzismo sul Corriere della Sera:

L’ex segretario, che è a Londra, lascia intendere ai suoi che per lui la data del congresso è«indifferente». Ed effettivamente Renzi sembra lontano da queste contese. Sta progettando di darsi alla tv. Di fare cioè un programma con il suo amico Lucio Presta sulle bellezze dell’Italia, probabilmente su Netflix.

Leggi sull’argomento: Il sondaggio segreto sul partito di Renzi