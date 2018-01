Matteo Renzi e «l’esperienza devastante» di blindare i fedelissimi nelle liste

Matteo Renzi ha detto che fare le liste dei candidati del Partito Democratico per le elezioni politiche 2018 è stata «un’esperienza devastante dal punto di vista personale». Filippo Ceccarelli su Repubblica va all’attacco del segretario del PD, definendolo “il bomba”:

Ora se n’è vista e sentita in giro quanto basta per convincersi che l’enfasi, specie quella di ordine intimistico-piagnucoloso, è prerogativa degli odierni capi politici. Per cui sembra plausibile che mentre i democratici si andavano sbranando per le poltrone nella palude del Nazareno, il loro degno capo si sia anche preoccupato di far filtrare, de relato e per pure ragioni di immagine, quel che doveva suonare come un tratto di umanità, un soffio di sentimentale ripiegamento rispetto al duro mestiere di leader che a un dato momento è costretto a sacrificare il proprio innato buon cuore, eccetera.

Non solo, ma per timore che tale preziosa disposizione d’animo non fosse raccolta a dovere da operatori comprensibilmente esausti e indecorosamente abbandonati per la strada, ecco che la war room renziana si è peritata di rendere noto che il leader aveva anche vissuto le lunghe ore delle candidature con “disperazione” – e qui di nuovo il Bomba, come fin dalla gioventù era soprannominato Renzi, ha fatto bùm. Il dato misterioso, anche sul piano delle strategie e tecnologie della comunicazione, è come i leader e gli spin doctor possano anche solo sperare che i superstiti lettori e spettatori ancora gli credano.