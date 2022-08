“Mattarella dovrebbe dimettersi”, Berlusconi annuncia il primo effetto del Presidenzialismo

Tra i quindici paragrafi presentati nel programma elettorale del centrodestra c’è spazio anche per “l’Elezione diretta del Presidente della Repubblica”. Il tema, da sempre cavalcato sia da Fratelli d’Italia che da Forza Italia, fa parte delle riforme istituzionali che i tre partiti della possibile prossima maggioranza alla guida del governo vorrebbero portare a compimento. E questa mattina, in collegamento con Radio Capital, il leader dei forzisti Silvio Berlusconi ha messo nero su bianco quale sarebbe il primo effetto di un passaggio al Presidenzialismo.

Berlusconi e le dimissioni di Mattarella se fosse approvato il Presidenzialismo

Nel corso della sua intervista, il Presidente di Forza Italia ha spiegato i piani elettorali del centrodestra e – ovviamente – non poteva non affrontare il tema dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

“Il presidenzialismo esalta la democrazia. In Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo. Se entrasse in vigore il presidenzialismo, Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo”.

Al netto della classica boutade del “governo eletto dal popolo” (che non c’è mai stato nell’Italia democratica e repubblicana, visto che gli elettori sono chiamati a votare per il Parlamento e non per l’esecutivo), Berlusconi ha detto che con il passaggio al Presidenzialismo, sarebbero immediate le dimissioni dell’attuale Capo dello Stato. Insomma, una riforma costituzionale che sarebbe cotta e mangiata (non come il taglio dei parlamentari entrato in vigore al termine della legislatura che l’ha approvato).

Immediata è stata la risposta del segretario del Partito Democratico Enrico Letta che ai microfoni di Radio Anch’io ha replicato alle parole del leader di Forza Italia: