Cosa c’è dentro i 15 punti del programma di governo del Centrodestra

Si tratta di un manifesto in 15 punti dal titolo “Per l’Italia. Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra”

La bozza del programma di centrodestra per la prossima legislatura, sottoscritta dai leader di FdI Giorgia Meloni, Lega Matteo Salvini e FI Silvio Berlusconi, è pronta. Si tratta di un manifesto in 15 punti (che potrebbe comunque subire modifiche e integrazioni da qui al 25 settembre) dal titolo “Per l’Italia. Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra”.

Il programma è lungo e molto dettagliato nei 15 titoli presentati, ma sono ancora da approfondire le misure specifiche, per le quali ogni partito della coalizione presenterà un proprio programma. L’accordo è arrivato martedì sera durante l’ultima riunione dei rappresentanti di tutti i partiti del centrodestra (FdI, Lega, FI, NcI-Italia al Centro, Udc-Coraggio Italia), mentre per i nomi dei candidati si dovrà attendere Ferragosto.

I 15 punti del programma di Centrodestra

In attesa che i leader del Centrodestra approvino in via definitiva i 15 punti, ecco i temi principali affrontati all’interno del programma conclusivo per le elezioni del prossimo 25 settembre: