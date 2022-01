“È nelle mani migliori per andare verso il futuro”, Mattarella consegna il tricolore a Samantha Cristoforetti | VIDEO

Mancano poche settimane alla sua partenza, ma oggi ha ricevuto direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica la bandiera italiana che sarà portata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Venerdì pomeriggio, al Quirinale, è andato in scena l’incontro tra Sergio Mattarella e Samantha Cristoforetti. Il tutto in occasione della Festa del Tricolore che ricorda quel 7 gennaio del lontano 1767, quando a Reggio Emilia venne adottato ufficialmente (per la prima volta) il tricolore come vessillo simbolo della Repubblica Cispadana. E ora quel pezzo di stoffa che rappresenta il nostro Paese finirà nello spazio.

Mattarella-Cristoforetti, la consegna del tricolore da portare a bordo dell’ISS

Samantha Cristoforetti partirà in Primavera per la sua missione e sarà la prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Due eventi che si intrecciano: la Festa del Tricolore (istituita in Italia nel dicembre del 1996) e il ruolo fondamentale di una donna italiana per quel che riguarda lo studio dello Spazio. E Sergio Mattarella ha voluto ringraziarla per il suo lavoro, in rappresentanza di tutto il popolo italiano:

“È un grande un piacere, sarà accompagnata da tutti gli italiani in questa ulteriore e splendida esperienza. Consegnare la bandiera è un grande piacere. È nelle mani migliori per far vedere che andrà verso il futuro”.

Si tratta del secondo incontro Mattarella-Cristoforetti. Il primo avvenne sette anni fa, proprio all’inizio del mandato del Presidente della Repubblica uscente. Il caso ha voluto che il suo ciclo storico al Quirinale terminasse (dal 3 febbraio subentrerà il nuovo eletto dal Parlamento italiano, con le votazioni che inizieranno il 24 gennaio) ritrovando una delle prime personalità incontrare durante il suo ruolo di Capo dello Stato. All’epoca, però, i due si parlarono in collegamento visto che l’astronauta era impegnata in una missione spaziale.

Samantha Cristoforetti era visibilmente commossa mentre riceveva dalle mani di Sergio Mattarella quel tricolore simbolo dell’Italia e ha voluto ricordare quell’incontro a distanza di sette anni prima, sottolineando come lei e tutti gli altri astronauti abbiano sempre sentito vicina la presenza e l’attenzione del Capo dello Stato. Poi la consegna del vessillo. Una bandiera che farà il viaggio nello spazio con lei, prima di approdare a bordo di quella Stazione Spaziale Internazionale che sarà lei a comandare.

(foto: da profilo Twitter del Quirinale)