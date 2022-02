La standing ovation del Parlamento a Mattarella dopo il giuramento | VIDEO

In occasione del giuramento del Presidente della Repubblica, un applauso lungo e condiviso è partito dall’aula di Montecitorio per Sergio Mattarella: la larga maggioranza che lo ha sostenuto e votato si è fatta sentire nel momento del discorso del neo ri-eletto presidente.

La standing ovation del Parlamento a Mattarella dopo il giuramento



Standing ovations anche durante alcuni passaggi, tra i quali il momento in cui ha ricordato la scomparsa Monica Vitti, oppure Lorenzo Parelli, il diciottenne morto in fabbrica durante l’alternanza scuola lavoro. Approvazione bipartisan anche quando si è parlato di violenza sulle donne, di riforma della giustizia, di lotta alla mafia, della centralità del Parlamento nell’analisi dei provvedimenti del governo e dell’impegno di medici e infermieri nella lotta alla pandemia. Fratelli d’Italia non si è unita all’applauso sull’importanza del vaccino, ma ha partecipato caldamente a quello rivolto alle forze dell’ordine.

Anche al termine del discorso ovazione scrosciante per il Presidente prima della lettura del verbale