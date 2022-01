Si trovava all’interno dell’azienda di Lauzacco (a Pavia di Udine) nel suo ultimo giorni di tirocinio. Quello stage che serviva per completare il suo percorso formativo previsto dall’alternanza scuola-lavoro per introdurre i più giovani, ancora in età scolare, al mondo dell’occupazione. Ed è morto lì dentro, a soli 18 anni, schiacciato da una putrella, una barra meccanica, che lo ha investito per cause ancora da chiarire. È morto così Lorenzo Parelli, sul colpo. Sotto il peso di quella trave d’acciaio che lo ha investito.

Lorenzo Parelli, il 18enne morto in azienda nell’ultimo giorno del suo tirocinio

Il giovane studente aveva iniziato il proprio tirocinio in azienda diversi mesi fa. Frequentava l’istituto Bearzi di Udine e aveva ottenuto il via libera per il suo tirocinio in quell’azienda meccanica che si trova a Lauzacco, nella zona industriale del comune friulano. Oggi, secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, era il suo ultimo giorno: aveva completato il suo percorso che, oltre a fargli metter un passo per la prima volta nel mondo del lavoro, aveva ottenuto quei crediti formativi previsti dall’alternanza scuola-lavoro.

Per cause ancora da chiarire, l’incidente sarebbe avvenuto durante il montaggio di un macchinario. Ma la struttura è caduta, trascinando il giovanissimo Lorenzo Parelli a terra che è finito per essere schiacciato da una putrella (una pesante trave metallica). I soccorsi sono arrivati immediatamente, ma per il ragazzo che viveva con la sua famiglia a Castions di Strada non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo, colpito da quegli elementi metallici che si sono abbattuti su di lui. Gli inquirenti sono intervenuti sul posto per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire se ci sia responsabilità da parte dell’azienda e per verificare che tutte le norme per prevenire infortuni sul lavoro siano state rispettate all’interno dell’enorme struttura prima della tragedia di oggi.