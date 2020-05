«Silvia Romano libera? Ora avremo una musulmana in più in Italia»

Massimo Giorgetti è il vicepresidente di Luca Zaia in Veneto e proprio per questo ci ha tenuto ieri a sottolineare il suo affetto nei confronti della ex prigioniera e rapita Silvia Romano: “Ora avremo una musulmana in più e 4 milioni di euro in meno. Un affare proprio… e se un operatore della nostra intelligence ci avesse lasciato la pelle, lo Stato quanto avrebbe dato a vedova e orfani?”.

Giorgetti, che nel frattempo ha magnificato l’utilizzo della mascherina tricolore come prevenzione contro il Coronavirus sul suo profilo, ha successivamente (e curiosamente) cancellato il post, che non compare più sul suo profilo facebook. In compenso, circola molto anche questo commento in cui per Silvia Romano c’è un giusto richiamo perché non si può certo alla sua età essere… interisti:

Questo perché in Italia la situazione è sempre più disperata, ma mai e poi mai seria.