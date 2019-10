Massimo Cacciari e Greta come Salvini

Massimo Cacciari in un’intervista rilasciata a La Stampa sostiene che Greta Thunberg semplifichi sull’ambiente come Matteo Salvini sui migranti.

«I temi ecologici hanno due aspetti. Da un lato sollecitano la rinascita di quella dialettica perduta invitano per esempio un consumo limitato, dall’altro però non si può nascondere che nascono in Paesi rei di aver inquinato fino al minuto prima d’intimare agli altri di non farlo».

I Verdi, nuovamente vittoriosi in Austria, possono essere un’alternativa ai populismi?

«I movimento verde ha in sé quel logos europeo originario, l’idea di trasgredire sistemi esistenti. Ma c’è anche l’altro, l’auto-assoluzione. E poi mi pare che ancora manchi una visione d’insieme, quali sono le vie d’uscita dalla distruzione del pianeta? Quanto costano? Quanti posti di lavoro sacrificheranno?».