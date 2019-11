Massimiliano Capitanio: il deputato della Lega che paragona la piazza contro Salvini ai terroristi

Massimiliano Capitanio, giornalista della RAI e deputato della Lega, su Facebook ha paragonato la manifestazione Sardine contro Salvini andata ieri in scena al Crescentone mentre il Capitano presentava la candidatura di Lucia Borgonzoni al Paladozza, ai terroristi.

In un post su Facebook Capitanio ha pubblicato la prima pagina del Corriere della Sera che annunciava l’omicidio di Marco Biagi – avvenuto il 19 marzo 2002 ad opera delle Nuove Brigate Rosse – scrivendo che “Questa è la Bologna di chi ieri (invano) non avrebbe voluto farci manifestare”.

A differenza di quanto afferma Capitanio, la manifestazione Sardine contro Salvini, che ieri ha doppiato per numero di presenze quella della Lega, è stata organizzata da Andrea Garreffa, Giulia Trappoloni, Roberto Morotti e Mattia Santori:

Mattia fa l’educatore e l’istruttore sportivo di ultimate frisbee, ha una laurea in Scienze politiche, la magistrale in Economia. Ogni anno con l’associazione “La ricotta”, che presiede, organizza il torneo di basket “Gallo da tre” per finanziare il rifacimento di campetti di periferia in memoria dell’amico Davide Galletti, morto di leucemia. Roberto è ingegnere, nel tempo libero tiene laboratori creativi sul riciclo della plastica. Giulia, di San Sepolcro, è fisioterapista, compie 30 anni il prossimo febbraio, è la più giovane. Andrea, arrivato a Bologna da bambino, laurea magistrale in scienze della comunicazione pubblica e sociale, studi a Valencia, California e Washington, una tesi in comunicazione ambientale, è guida turistica, accompagnatore in ciclopercorsi in tutta Europa.