Martina Minchella: l’ex segretaria del PD di Viterbo che preferisce la Lega e Salvini

Martina Minchella, ex segretaria del Pd di Viterbo – renziana doc e già legata a Beppe Fioroni – che ha appena lasciato il partito e si prepara a un approdo sulla sponda leghista. Oggi in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano e firmata da Lorenzo Giarelli spiega i motivi della sua scelta:

Martina Minchella, davvero passerà dal Pd alla Lega?

Se me lo proporranno valuterò. Ma prima del matrimonio c’è il fidanzamento, e prima ancora il corteggiamento.

È lei che corteggia?

No, preferisco essere corteggiata.

Salvini la affascina?

È un vero leader, ma a dirlo non sono io, sono i cittadini. Di sicuro trasmette senso di unità e di appartenenza, ci si sente parte di una comunità, cosa che nel Pd è mancata in questi anni.

Colpa dalle correnti?

Il mio addio è dovuto a dinamiche nazionali e locali. Si è arrivati a un punto in cui non si parla più di temi, ci si guarda solo la pancia senza più sapere come arrivare ai cittadini. Non era più sostenibile.