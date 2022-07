Il momento in cui Draghi chiede ai senatori: “Siete pronti?” | VIDEO

Mario Draghi rivendica gli effetti dell’azione del suo governo di fronte ai senatori e lancia la palla nel campo dei partiti per far rientrare la crisi nata dopo lo strappo del Movimento 5 Stelle sul voto di fiducia al dl Aiuti. Ce l’ha in particolare con i pentastellati, ma anche con quel pezzo di centrodestra pronto a sfilarsi (a parole) dalla maggioranza in caso di nuova fiducia da parte dei grillini, quando dice: “Tutto questo richiede un Governo che sia davvero forte e coeso e un Parlamento che lo accompagni con convinzione, nel reciproco rispetto dei ruoli. All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi”.

L’ultima parte del discorso del presidente #Draghi. “E quindi siete pronti? Di andare avanti lo chiedono gli italiani” pic.twitter.com/Zbjz9jSEyv — Giulia Banfi (@giulia_banfi) July 20, 2022

Draghi chiede ai senatori: “Siete pronti a ricostruire il patto?”

“Serve un nuovo patto di fiducia – ha spiegato il premier – sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari – siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi, e che poi si è affievolito? Siamo qui, in quest’aula, oggi, a questo punto della discussione, perché e solo perché gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande non la dovete dare a me, ma la dovete dare a tutti gli italiani”. Draghi ha faticato a concludere la frase per via del crescente mormorio in Aula: la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ricordato ai senatori che avranno a disposizione 5 ore per discutere prima del voto sull’esecutivo, che arriverà in serata.