Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale disarmati (e il primo era anche senza tesserino)

Anche Andrea Varriale, il collega di Mario Cerciello Rega ucciso a coltellate in via Pietro Cossa a Roma, era senza pistola quella notte. Ed entrambi non avevano con sé i tesserini di riconoscimento. A distanza di un mese e mezzo dall’omicidio perpetrato da Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale-Hjorth emergono una serie di incredibili particolari taciuti dall’Arma dei Carabinieri e che renderanno molto difficile il percorso dell’accusa nel giudizio.

Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale disarmati e senza tesserino

All’appuntamento con i due ragazzi americani che dovevano restituire lo zaino rubato al mediatore dei pusher in cambio di 100 euro, sono andati entrambi disarmati. E che anche Varriale fosse disarmato era stato negato durante la conferenza stampa in cui si seppe di Cerciello. Non solo: a verbale, Varriale mise che il tesserino di riconoscimento era stato mostrato ai due ragazzi durante l’abboccamento. Ma, spiega oggi Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, il tesserino di riconoscimento non è stato ritrovato:

Quattro giorni dopo il delitto il comandante provinciale di Roma aveva svelato che Cerciello Rega aveva lasciato la pistola nell’armadietto in caserma. Ma non era stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui — mentre il suo amico veniva colpito con 11 coltellate e moriva dissanguato — Varriale non avesse reagito sparando almeno un colpo in aria. E di fronte ai magistrati coordinati dal procuratore reggente Michele Prestipino, Varriale è stato costretto ad ammettere: «Anche la mia pistola era nell’armadietto. Eravamo in borghese con bermuda e maglietta e l’arma si sarebbe vista». Una versione che appare incredibile, perché c’è una circolare firmata dal Capo della polizia Franco Gabrielli che obbliga tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine a girare armati.

Poi c’è l’altra rivelazione, che verrà sicuramente utilizzata nell’udienza davanti al tribunale del riesame per la libertà dei due americani:

L’elenco degli oggetti trovati accanto al corpo di Cerciello Rega comprende infatti «un marsupio che all’interno aveva alcune chiavi, un mazzo di carte, due banconote, alcune monete e un cellulare». Nessuna traccia delle «placche» o di tesserini che Varriale racconta di aver mostrato ai due ragazzi e che avrebbero scatenato la reazione di Elder.

Cerciello Rega non aveva neppure le manette. Chissà adesso se qualcuno pagherà per tutte le bugie raccontate all’opinione pubblica in quei giorni.

