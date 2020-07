Marinella Pacifico smentisce il suo passaggio dal M5S alla Lega

In un’intervista rilasciata a Federico Capurso della Stampa, che l’aveva chiamata in causa come possibile transfuga, la senatrice del MoVimento 5 Stelle Marinella Pacifico smentisce il suo passaggio alla Lega:

«Non-mi-muo-vo. Ha mai sentito una mia dichiarazione contro il Movimento?».

Sulla fiducia, le rispondo di no.

«Ecco. Infatti non riesco a spiegarmi da dove nascano queste falsità e perché circolino ancora sui giornali».

Dicono che abbia un ottimo rapporto con i leghisti, più che con i dem, nonostante il cambio di governo. È falso?

«Solo perché ho fatto una missione in Cina insieme a Toni Iwobi, della Lega, che era il capodelegazione. Sono andata con Iwobi per scelta del consiglio di presidenza della commissione Esteri, non mia. Poi certo, è andata bene. Ma non per questo ho tendenze di destra».

Si sarà accorta che a Palazzo Madama c’è traffico, con senatori che si spostano da una parte all’altra. A lei, grillina, immagino faccia orrore questo cambio di casacche.

«Ma no,perché?».