Il tweet di Marianna Madia che si complimenta… con Marianna Madia

Il tweet è stato cancellato quasi subito ma si sa, in questi casi la rete non perdona: e così basta fare un salto sul socialnetwork per ammirare il cinguettio con cui Marianna Madia si complimenta… con Marianna Madia per essersi presa la sua parte di responsabilità sul caso Conchita De Gregorio. Di che parliamo? Un piccolo passo indietro. In un’intervista rilasciata oggi al Fatto Quotidiano e in un colloquio con Open Conchita De Gregorio ha raccontato la sua curiosa vicenda di ex direttrice de L’Unità che si trova a dover pagare per tutte le parti i risarcimenti per le cause civili perse dal quotidiano quando era al comando perché nel frattempo l’editore è fallito (e il Partito Democratico fa orecchie da mercante perché giuridicamente non è obbligato a pagare).

Marianna Madia interviene ritwittando il tweet di Conchita e dicendo: “Mi prendo la mia parte di responsabilità come parte di una comunità politica, ma questa storia va affrontata e risolta come partito”. Tutto bello, se non fosse che qualche minuto dopo lo stesso account di Marianna Madia si rivolge… a Marianna Madia per complimentarsi per la presa di posizione chiedendo che anche il resto del Partito Democratico “si faccia carico di affrontare con senso di responsabilità la questione”.

Cosa è accaduto? Una “gola profonda” che è molto addentro a queste cose nel Partito Democratico ci ha raccontato che probabilmente il social media manager aveva intenzione di fare un altro tweet ma deve aver sbagliato e non aver cambiato l’account. Resta ancora una domanda, visto che il tweet non è stato successivamente pubblicato da nessun account: chi era l’altro utente?

