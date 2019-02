“So cosa hai fatto”: Alessandro Di Battista passa alle minacce politiche nei confronti di Matteo Renzi e lo fa con un commento su Facebook pubblicato sulla pagina dell’ex presidente del Consiglio italiano.

Le minacce di Di Battista a Renzi

Nel pomeriggio Renzi ha pubblicato uno status su Facebook in cui andava all’attacco dell’incontro di Parigi con alcuni rappresentanti dei gilet gialli: «Vogliono fare un accordo per le europee, contro Macron. Tra i teppisti e le Istituzioni, io sto sempre dalla parte delle Istituzioni. E mi stupisce che nessuno faccia notare a Di Maio che un Paese democratico come la Francia merita il rispetto del Governo Italiano, non le alleanze con i teppisti».

Circa un’ora fa Alessandro Di Battista è andato a rispondere allo status di Renzi con una serie di frasi sibilline: «Ei Marylin Manson di Rignano parli proprio tu di teppismo? Ma che coraggio hai? Pensavi che non avremmo saputo cosa hai combinato a Palazzo Chigi? A questo punto mi toccherà raccontarlo. Saluti e buona scomparsa». Ora la domanda sorge spontanea: a cosa si riferisce Di Battista? Di cosa sta parlando? Siamo per caso nella trama di “So cosa hai fatto”?

Leggi anche: La disfida delle mozzarelle sulla TAV