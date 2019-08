Maria Elena Boschi e il governo PD-M5S fino al 2023

Maria Elena Boschi rilascia oggi un’intervista a Repubblica in cui parla della foto delle mummie in bikini e del governo PD-M5S, che secondo lei deve durare fino alla scadenza naturale della legislatura e quindi eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Un’idea terrorizzante per Matteo Salvini.

«Se non ci fosse stato l’intervento di Renzi oggi saremmo con Salvini in campagna elettorale sulla spiaggia a parlare di immigrazione. Anche chi odia Renzi dovrebbe riconoscerlo».

Ma un governo di responsabili con i 5Stelle non rischia invece di fare crescere i consensi per il leader leghista?

«No, se il governo farà cose buone per gli italiani a cominciare dall’evitare l’aumento dell’Iva al 25%. E comunque non penso che andare al voto subito sia una garanzia di successo per il Pd».

Lei è uno dei bersagli preferiti di Salvini.

«Lo considero un punto di merito, sicuramente non ha gradito la mia proposta di presentare una mozione di sfiducia nei suoi confronti per lo scandalo dei rubli russi. Più Salvini attacca me, Renzi e in generale il nostro gruppo, più certifica che stiamo facendo la cosa giusta: siamo stati capaci di rovinargli i piani».

Avere risposto con un selfie in bikini, all’insulto del ministro dell’Interno di essere una mummia, è stata una mossa di cui si pente? La hanno accusata di prestarsi al sessismo.

«Per niente, lo rifarei. Fatemi capire: un uomo può fare foto seminude e una donna non può fare foto in costume? Questo mi pare sessismo. Peraltro mi hanno fotografato per anni in bikini sulle spiagge. Non mi pare una grande novità vedermi in costume».