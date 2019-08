Marco Travaglio sceglie i ministri del governo PD-M5S

Marco Travaglio sul Fatto di oggi parla del prossimo governo PD-M5S dandolo oramai per fatto (e non si dovrebbe mai vendere la pelle dell’orso eccetera). Prima critica i cinque punti programmatici elencati ieri da Nicola Zingaretti sostenendo che sono troppo generici:

E poi fa l’elenco dei ministro che vorrebbe vedere nel nuovo governo, con l’usato sicuro pronto all’utilizzo:

Ora si attende la lista dei “discontinui”del Pd, noto vivaio di teneri virgulti: Gentiloni? Franceschini? Prodi? Veltroni? Napolitano? Letta? Lotti? Martina? Pinotti? Fedeli? Madia? Lorenzin? Padoan? Troppo continui. Però restano altre garanzie di efficacia e soprattutto serietà: Orfini, Morani, Ascani, Gozi (se Macron ce lo presta), mai stati ministri per ovvi motivi. Senza dimenticare Cantone, che si porta su tutt. Tutti carneadi oltre la frontiera di Chiasso.

Messi come siamo, col poco tempo che darà Mattarella, di tutto c’è bisogno fuorché di trovatine nuoviste tipo Corrida dei dilettanti allo sbaraglio. Serve gente che sappia subito dove metter le mani, non per rubare ma per fare. Chi ha avuto un buon ministro dell’Interno come Minniti o degli Esteri tipo Gentiloni dovrebbe rinviare la discontinuità a tempi migliori e far fuoco con la legna che ha. Idem per il M5S che, a parte 4-5 uomini di governo (Conte, Di Maio, Bonafede, Fraccaro, Bonisoli), ha la panchina corta. Sennò tanto vale lasciar perdere subito e votare: prima comincia il monocolore Salvini, prima finisce.