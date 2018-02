La solita foto bufala di Maria Elena Boschi

È praticamente un evergreen. Ogni volta che si avvicina la campagna elettorale ritorna, sempre nelle solite bacheche facebook, la bufala con le due foto di una ragazza e il testo “Lei è il nostro sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. E poi c’è ancora chi si meraviglia di come abbia fatto carriera in politica”. Come il fotomontaggio con il perizoma e, più di recente, la falsa foto di Maria Elena Boschi con Laura Boldrini al funerale (inesistente) di Totò Riina, la figura della sottosegretaria scatena le più fervide fantasie dell’utente medio di facebook con altro credo politico.

In questo caso le foto sembrano proprio prese da questo servizio fotografico amatoriale pubblicato su un dominio russo che dice di ritrarre la barista di un bar di Amsterdam (ma è impossibile verificare la storia). Come in altre occasione, questa catena di foto sembra riproporsi periodicamente, probabilmente a causa delle ricerche che gli utenti fanno sulla barra di ricerca di Facebook.