Margherita Gatta: braccia rubate alla naturopatia

Prima minaccia tutti («Ora posso pure fare il sindaco») ma poi rassicura: «Mi dedicherò alla naturopatia». Margherita (c’era una volta una) Gatta rilascia un’intervista al Corriere della Sera Roma per celebrare il suo addio alla Giunta Raggi e fa sapere che «dopo aver fatto l’assessore a Roma, potrei fare il sindaco ovunque» (grazie, come accettato!):

Si è sentita scaricata da Raggi?

«Al contrario sono serena, sapevo che sarebbe stato un incarico a tempo. La sindaca ha spiegato che vuole dare nuovo impulso alla squadra e mi ha ringraziata per il lavoro svolto».

Vista la delicatezza del ruolo, e l’esposizione mediatica legata a un tema sensibile come le buche, si sente sollevata a non doversene più occupare?

«Prima non avevo più una vita, ma sono grata di aver avuto l’opporunità di rimettere le cose in ordine: potendo contare su due persone e mezzo per valutare duemila offerte di gara, non è stato facile».