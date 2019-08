Marco Tamietto e la ministra Grillo che non tutela i ricercatori

Marco Tamietto, destinatario di una lettera con minacce di morte perché “colpevole” di essere un ricercatore dell’Università di Torino che sta studiando una terapia per i pazienti affetti da blidnsight con i macachi, parla oggi con Repubblica e punta il dito contro la ministra Grillo che non ha tutelato la sua categoria:

«Sono certo che molte persone siano mosse da istanze morali anche legittime che condivido. Chi anima iniziative pubbliche dovrebbe però farlo nel rispetto delle persone e dei fatti. Delegittimare la ricerca e i ricercatori, indicarli come obiettivi da contrastare o denigrare, presentare la sperimentazione animale come l’inutile crudeltà di alcuni sadici porta responsabilità, queste sì, morali, e non fa neanche un buon servizio alla causa. Mi chiedo quante persone dieci anni fa ritenessero che la terra fosse piatta e i vaccini uno strumento delle multinazionali del farmaco».

Quante?

«Credo molte meno di oggi. C’è stata una perdita di valore del concetto di competenza. Oggi l’importante è avere un’opinione, anche disinformata. Sviluppare un pensiero critico non serve perché bisogna spararla più grossa e più in fretta possibile. È la cultura del complotto. Sono le radici culturali da cui può anche nascere una deriva violenta».

La sua vita è cambiata?

«La mia, ma anche quella di colleghi e collaboratori. Sono sorvegliato dalla Digos nei miei spostamenti, devo comunicarli prima e loro si occupano della sicurezza».

È pentito di aver portato avanti la sua ricerca?

«No. Sono convinto sia indispensabile farla e farla così. Ci aspettavamo polemiche, non i toni e la violenza che si è creata».

Si attendeva un atteggiamento diverso dalla ministra Grillo?

«Mi aspettavo che tutelasse i ricercatori e rivendicasse la decisione di autorizzare gli studi. Gli atenei di Torino e Parma, e in particolare il rettore Gianmaria Ajani, ci hanno supportato e le hanno spiegato come stavano le cose. Io non ho mai avuto contatti con lei, ma so che ha ricevuto gli attivisti Lav e ha consegnato loro tutti i documenti sul progetto, compresi i nomi di chi partecipa alla sperimentazione. L’ho appreso da un nota stampa Lav e non dal ministero, che in passato aveva sempre risposto in modo equilibrato, bilanciando il principio di trasparenza e la tutela della privacy di persone».