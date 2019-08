Con la crisi Salvini va in uﬃcio al Viminale

Matteo Salvini scopre improvvisamente che ha un ufficio al Viminale. E comincia a usarlo proprio ora che c’è la crisi. Fabio Tonacci su Repubblica racconta i risvolti di questa improvvisa svolta:

«Al lavoro al ministero per difendere i confini e impedire l’ingresso nelle acque italiane alla nave Ocean Viking, ong francese e bandiera norvegese. E ovviamente…mai col Pd!», scrive ieri, a mezzogiorno. Al Viminale era tornato nel pomeriggio di martedì, dopo la batosta del discorso al Senato del premier dimissionario Giuseppe Conte. E al Viminale, in posa davanti alla bandiera italiana e con il pollice alzato, c’era anche mercoledì, vigilia della consultazione con Mattarella.

Tre giorni al ministero, anche se non consecutivi: per come Salvini concepisce il mandato, sono una rarità, un Gronchi Rosa nell’intasatissima agenda del leader della Lega. L’impegno a favore di social network di queste ultime ore, tuttavia, non può far dimenticare quella campagna elettorale permanente in cui il ministro latitante, il ministro “torno subito”, ha trascinato l’Italia. Lo scorso 14 maggio Repubblica fece un conto: incrociando l’elenco ufficiale degli appuntamenti del ministro, con i lanci delle agenzie stampa, le interviste in televisione e le foto postate sulle sue pagine Facebook e Twitter, venne fuori che Salvini aveva trascorso al Viminale appena 17 giornate intere (ossia mattina e pomeriggio) nei primi cinque mesi e mezzo del 2019.