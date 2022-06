Se Marco Rizzo sostiene Francesca Donato come candidata sindaca per Palermo | VIDEO

“A Palermo voterei senza esitazione per Francesca Donato”, dice Marco Rizzo. E a chi gli ricorda che è una ex leghista risponde serafico che è un merito

“A Palermo voterei senza esitazione per Francesca Donato, una donna dalla parte del popolo e della Costituzione”. Alla fine Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista, in un video-appello si è espresso senza riserve a favore della candidatura a sindaco di Palermo della lista ‘Rinascita Palermo’ alle amministrative del 12 giugno.

Se Marco Rizzo sostiene Francesca Donato come candidata sindaca per Palermo



“Palermo – spiega – è una città che è stata spesso umiliata dalla grande finanza, dalla politica, da questi poteri che hanno visto nella mafia la possibilità di piegare la resistenza dei cittadini. In questa città, però, c’è una donna candidata, Francesca Donato, che ho avuto modo di apprezzare per il suo lavoro controcorrente al parlamento europeo e per il suo essere dalla parte del popolo sui temi principali della Costituzione italiana sempre più calpestati: il tema del lavoro e della disoccupazione, i temi della libertà schiacciate e i temi della pace e della guerra”. “Il 12 di giugno i palermitani votando Francesca Donato hanno la possibilità di dare un segnale alla grande finanza e al governo del banchiere Draghi che non fa gli interessi del popolo italiano”, conclude Rizzo. Poche ore dopo Rizzo ha ulteriormente motivato il suo endorsement sulle pagine di Repubblica. Giustamente il giornalista gli fa notare l’incongruenza di un leader di sinistra che appoggia una candidata che fino all’altroieri militava nelle file della Lega. Ma per lui non c’è alcun ossimoro:

Scusi ma Donato viene dalla Lega, era con Salvini fino a poco tempo fa.

“Essere un ex leghista è un merito, se n’è andata, ha fatto bene no? Poi scusi, quando i leghisti se ne vanno nel Pd o affini diventano bravi, se si mettono contro il mainstream allora restano cattivi”.

Ma Donato non è di sinistra.

“I suoi contenuti sono di sinistra, oggi, per quello che dev’essere la sinistra”.

E Francesca Donato incassa: “Ringrazio il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo per la sua dichiarazione di stima nei miei confronti, d’altronde contro un’Unione Europea che si definisce democratica e per la pace ma sostiene il governo totalitario di Zelensky appoggiato da milizie neonaziste e riempie l’Ucraina di armi, io mi trovo d’accordo con il Partito Comunista che è contrario ad un governo Draghi succube all’UE e alla NATO, contro l’invio di armi ed è per la difesa dei valori e dei principi della Costituzione Italiana”.