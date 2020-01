Marco Furfaro e gli insulti di Giletti dopo L’Aria Che Tira

Stamattina Marco Furfaro della Direzione del Partito Democratico e il giornalista Massimo Giletti sono stati protagonisti di un battibecco a L’Aria Che Tira.

#lariachetira #Giletti abbandona la trasmissione. Se non la pensi come i piddini sei un leghista (razzista e fassista?) pic.twitter.com/rYcGD2nq9M

Poco fa Furfaro sulla sua pagina facebook ha riepilogato l’episodio di stamattina confermando i termini del battibecco con Giletti, ma aggiungendo anche altro:

E gli ho detto che ciò che pensavo della sua intervista a Salvini lo avevo scritto pure pubblicamente, proprio perché non ho paura di dire ciò che penso senza offendere.

Mi è spiaciuto molto. Ma è inaccettabile un comportamento del genere.

La cosa più disarmante era non tanto sentirmi insultare o minacciare, ma sentirmi gridare di dirgli le cose in faccia.

Ringrazi il cielo che non denuncio, ma sappia che io, non so se a differenza sua, non ho mai avuto nessuna paura di combattere per ciò che penso sia giusto senza piegarmi al potere.