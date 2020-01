La fuga di Massimo Giletti da L’Aria Che Tira dopo la lite con Furfaro

Poco fa a L’Aria che tira è andato in scena uno scontro tra Massimo Giletti e Marco Furfaro, ex SEL oggi nella Direzione del Partito Democratico voluto da Nicola Zingaretti. I due hanno prima discusso lontano dalle telecamere e poi sono arrivati allo scontro, interrotto dal giornalista e conduttore con una teatrale uscita di scena nonostante le plateali proteste della conduttrice Myrta Merlino.

#lariachetira #Giletti abbandona la trasmissione. Se non la pensi come i piddini sei un leghista (razzista e fassista?) pic.twitter.com/rYcGD2nq9M — TELADOIOLANIUS (@TELADOIOLANIUS) January 21, 2020

Nel filmato si sentono i due che parlano, Giletti dice: “Non è questione di populismo, ma di educazione”, poi continua: “Lei non deve dire certe cose sottovoce, me le dica in faccia le cose”. Quando Furfaro prova a riprendere la parola Giletti lo interrompe di nuovo: “Stia attento a quello che dice perché di me, della mia moralità lei non si mette in mezzo. Ha capito? Che sia chiaro! Dopodiché arrivederci e grazie”, conclude alzandosi e andandosene. A questo punto Merlino chiede a Furfaro cosa abbia detto e lui risponde: “Io penso che discutere così sia demagogico, glielo avrei detto se mi avesse fatto parlare”, ma viene interrotto dal capogruppo della Lega a Montecitorio Riccardo Molinari: “No, gli hai detto che fa le interviste a Salvini, quindi un altro che non la pensa come lui è della Lega”.

