«Mortacci vostri, ve la mettete la mascherina?»

Marco Bellafiore, infermiere del Policlinico Umberto I di Roma, alla vigilia di Ferragosto, ha pubblicato un post con foto per raccontare come si lavora nei reparti dei malati di Coronavirus anche oggi e per raccomandare in un modo un po’ colorito l’uso delle mascherine:

Post polemico.

L’ultima volta che ho avuto bisogno delle mutande di ricambio probabilmente avevo 3/4 anni e all’asilo ancora mi pisciavo addosso.

Questa volta, dopo quasi 5 ore di turno bardato dentro che me so sudato pure l’acqua del battesimo, c’avevo le mutande talmente fraciche che da grigie so diventate nere.

Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n’è coviddi, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti sobrino, ce stamo noi, non voi