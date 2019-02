La versione di Marattin sui “grillini picchiati” alla Camera

Ieri Luigi Marattin è stato accusato di aver alzato le mani contro un deputato del MoVimento 5 Stelle – Alberto Zolezzi – alla Camera durante gli scontri a Montecitorio seguiti all’«Arrivederci» pronunciato da Roberto Fico all’indirizzo dei deputati del Partito Democratico che avevano annunciato l’abbandono dell’Aula dopo la mancata espulsione del grillino Giuseppe D’Ambrosio che si era rivolto verso i banchi del PD facendo il gesto delle manette.

Oggi Marattin su Facebook risponde alle accuse:

No, non ho picchiato nessun grillino (lo dico ai tanti che mi scrivono ringraziandomi per questo….sperando che siano ironici, perché se davvero lo avessi picchiato meriterei ben altro, non certo ringraziamenti).

A quel pagliaccio – e ai pagliacci come lui che ci riprendevano e ci insultavano dopo averci fatto il gesto delle manette, con l’avallo del Presidente Fico – ho semplicemente ricordato (assicurandomi che comprendesse bene) che il regolamento vieta le riprese in aula e che la devono smettere di comportarsi da fascisti quali sono. Così ho fatto e così senza alcun dubbio continuerò a fare. “Mi hanno insegnato a non darla mai vinta ai prepotenti” (cit. Bisio in “Benvenuto Presidente”).