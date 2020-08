E Manlio Di Stefano abbraccia “i libici” per l’esplosione di Beirut

Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ieri sera ha pubblicato un tweet dove, riferendosi all’esplosione di Beirut, ha mandato un abbraccio “ai nostri amici libici”. Il tweet, pubblicato in nottata, è stato cancellato successivamente e ripubblicato in forma corretta.

Non solo: quando è partita la presa in giro degli utenti per il macroscopico errore Di Stefano si è anche risentito. E ha apostrofato chi lo sfotteva con l’epiteto di “fenomeni”, già caro all’ex compagno di governo Matteo Salvini.