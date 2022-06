“Aiutate Massimo”, Giletti ha un mancamento in diretta mentre è collegato da Mosca | VIDEO

Nel bel mezzo di una puntata surriscaldata da tensioni – prima con la portavoce del Ministro degli Esteri russo, poi con Alessandro Sallusti che ha abbandonato il collegamento con “Non è L’Arena” -, il conduttore della nota trasmissione di La7 si è sentito male ed è dovuto ricorrere all’aiuto delle persone presenti nel suo team dalla piazza Rossa di Mosca. Il malore di Giletti è stato raccontato, in diretta, dalla reazione di Myrta Merlino (presente nello studio di Roma). Poi, per fortuna, il giornalista si è ripreso ed è stato portato in un luogo caldo.

Malore Giletti in diretta mentre è collegato da Mosca

“Che succede? Massimo, Massimo! Aiutate Massimo”, grida Myrta Merlino dallo studio di “Non è L’Arena”. La giornalista, infatti, stava vedendo in diretta le immagini (che non sono state mandate in onda) del conduttore collegato dalla piazza Rossa di Mosca. E lì, secondo il suo racconto, ha avuto un mancamento. Poi lo stacco pubblicitario e, al ritorno in diretta, la stessa conduttrice di La7 ha spiegato cosa era appena successo.

Dopo, il ritorno in diretta. Non più dall’esterno, ma dall’interno. Lo stesso Giletti ha spiegato cosa gli è successo: “Fuori c’era molto freddo. Probabilmente una mancanza di zuccheri. Ho avuto un mancamento, purtroppo capita”.

Quello avvenuto domenica sera non è il primo malore Giletti in diretta. Era già capito nel corso degli scorsi anni: prima nel 2018 (con tanto di trasmissione interrotta e ricovero in ospedale, all’Umberto I di Roma, dopo una notte di esami e verifiche mediche), poi nell’aprile del 2021. In entrambe le occasioni stava conducendo, in diretta, “Non è L’Arena” sugli schermi di La7. Questa volta, però, sembra esser stata colpa di quella temperatura rigida registrata domenica sera a Mosca.

(foto e video: da “Non è L’Arena”, La7)