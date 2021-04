Il malore (in diretta) di Massimo Giletti | VIDEO

Il conduttore ha chiesto, più volte, l’intervento della regia. Alla fine, però, è riuscito a portare a termine Non è L’Arena. Ma non è la prima volta che accade

Da buon tifoso della Juventus, Massimo Giletti è riuscito ad arrivare “fino alla fine” (come da motto bianconero) la sua conduzione della puntata di Non è l’Arena andata in onda ieri sera su La7. Il giornalista, però, ha avuto nette ed evidenti difficoltà durante la diretta a causa di un malore improvviso che gli ha creato qualche problema. Alla fine, però, tutto sembra essere rientrato ed è riuscito a portare a termine la sua trasmissione. E non è la prima che gli accade, sempre mentre si trova al timone del suo programma.

Giletti ha chiesto più volte l’intervento della regia per consentirgli di riprendere fiato e razionalizzare su ciò che gli stava accadendo. Un calo di pressione o di zuccheri, forse. Il conduttore ha iniziato ad avere i primi problemi poco dopo l’introduzione, con l’intervista a Francesco Zambon sul caso dello scambio di e-mail con Ranieri Guerra. Poco dopo, infatti, il suo volto è apparso assente e contrito per quel che stava passando. In più occasioni, infatti, ha chiesto agli ospiti di prendere la parola per commentare i servizi appena andati in onda. Anche la regia è stata coinvolta con la richiesta di trasmettere i servizi realizzati per la trasmissione. Alla fine, seppur con fatica, Massimo Giletti è riuscito a portare a termine la puntata di Non è L’Arena, seppur provato.

E non è la prima volta che il giornalista e conduttore ha un malore in diretta. Accadde già nel gennaio del 2018, quando si sentì male durante Non è L’Arena e – dopo essersi accomodato su uno sgabello per qualche minuto nel tentativo di superare la fase di impasse – la trasmissione venne interrotta e fu ricoverato, per accertamenti, all’Ospedale Umberto I di Roma. Il pomeriggio seguente fu dimesso, dopo aver ricevuto le cure per una forte influenza che lo aveva colpito.