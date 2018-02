Di Maio e il M5S «vicino alla maggioranza assoluta» secondo i suoi sondaggi

“La cosa incredibile è che questa gente critica la mia squadra di governo che domani finirò di presentare, con tutte le persone giuste al posto giusto, e dall’altra parte c’è chi al massimo è riuscito a proporre Brunetta all’Economia o Alfano agli Esteri. E’ un po’ un paradosso”. Così Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Radio, replicando alle critiche ricevute per la presentazione anticipata della sua squadra di governo. “Vedo tanto nervosismo ma va bene così perché significa che loro hanno i dati che abbiamo anche noi e che vedono il Movimento 5 Stelle vicino alla maggioranza assoluta“, ha rimarcato il leader M5S.

.È appena il caso di segnalare che Di Maio parla di maggioranza assoluta e questo significa che il MoVimento 5 Stelle, a suo parere, è vicino al 50% + 1 dei voti. Una percentuale che non era stata fornita nemmeno dai falsi sondaggi dall’estero fatti circolare da alcuni attivisti a 5 Stelle. Ma si vede che Di Maio ha informazioni sue. Che però andrebbero un attimino a collidere con il divieto di diffondere sondaggi che l’Autorità Garante delle Comunicazioni sta facendo rispettare con attenzione quest’anno. Ad esempio, si leggeva in una nota pubblicata ieri, l’Autorità ha dato mandato agli uffici di avviare le contestazioni relative alla violazione del divieto nei confronti delle emittenti televisive Rai e Mediaset, per episodi relativi, rispettivamente, alla trasmissione Mezz’Ora in Più (RaiTre) di domenica 25 febbraio, in occasione dell’intervento di Luigi Di Maio, e alla trasmissione, nella stessa data, Domenica Live in occasione dell’intervento di Silvio Berlusconi.

EDIT ore 15,28: Luigi Di Maio continua a dare un’interpretazione lasca al concetto di silenzio elettorale sui sondaggi: