L’incredibile sequenza di bestemmie e insulti razzisti contro Maignan prima di Juventus-Milan | VIDEO

Durante il riscaldamento prima della partita Juventus-Milan di domenica scorsa il portiere rossonero Mike Maignan è stato tempestato di irripetibili insulti razzisti, come testimonia un video ormai diventato virale sui social.

Nel filmato si sente forte e chiara, al punto che potrebbe essere dello stesso autore delle immagini, la voce di una persona che si rivolge al portiere francese solamente abbinando bestemmie e insulti di stampo razzista come “scimmia” e “neg.o”. Le reazioni sono state da ogni parte di sdegno e di ribrezzo:

Chi è la persona che urla contro Maignan dalla curva della Juventus allo Stadium? Non è ancora certo anche se si vocifera che qualcuno si sia dichiarato sui social, orgogliosamente. Se fosse confermato sarebbe incredibile, anche perché la Juventus ha reso noto che sta verificando i filmati delle telecamere di sorveglianza per poterlo individuare.

Juventus are analysing surveillance cameras to identify the individual who yelled racist phrases at Maignan during the warm-up for the game against AC Milan.

Disgusting for this to keep happening 🤢 pic.twitter.com/iul6dPHMj6

— Footy Accumulators (@FootyAccums) September 21, 2021