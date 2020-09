Mago Idi: il papà di Susanna Ceccardi è un esperto di cartomanzia

Roberto Ceccardi è il papà di Susanna, a candidata governatrice alla Toscana della Lega. Il Corriere oggi racconta che sabato scorso durante una manifestazione delle sardine il padre della leghista è comparso con un cartello appeso al collo “Vota Ceccardi” e ha contestato i manifestanti urlando “Cascina è della Lega”. Ma c’è un particolare curioso su Babbo Ceccardi, che è anche conosciuto come Mago Idi:

Roberto Ceccardi ha poi gridato rivolto alle Sardine: «Mio zio è stato ucciso dai fascisti, siamo una famiglia di antifascisti da sempre». Per un momento la tensione è salita alta nella piazza di Cascina, poi il padre di Susanna Ceccardi si è calmato e ha abbandonato la manifestazione molto scosso. Poche ore prima sua moglie e madre di Susanna Ceccardi, era stata ricoverata all’ospedale. L’europarlamentare non ha voluto commentare l’accaduto. Roberto Ceccardi, originario di una frazione di Cascina, è molto conosciuto nella cittadina pisana governata dalla figlia, soprattutto perché, come ha scritto Il Tirreno, esperto cartomanzia. Per molti anni infatti è stato noto come «Il Mago Idi» e, racconta qualche abitante di Cascina, le sue carte a volte c’azzeccavano. Qualcuno dice che aveva persino previsto la vertiginosa ascesa politica della figlia Susanna che ha sempre appoggiata con entusiasmo