Ma è normale che Casellati risponda ai messaggi sul suo telefono mentre Fico le passa le schede? | VIDEO

All’inizio “spizzava” le schede che il Presidente della Camera leggeva e ufficializzava, molte con il suo nome. Poi, a un certo punto, si è distratta perché impegnata nel leggere e rispondere a qualche messaggio arrivato sul suo telefono. La giornata a Montecitorio di Maria Elisabetta Alberti Casellati si è, però, conclusa nel peggior modo possibile per lei: nonostante l’endorsement garantito dal centrodestra, alla conta finale dei voti del quinto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica, la Presidente del Senato ha ottenuto solamente 382 voti.

#Casellati scrive messaggi mentre Fico prova a passarle le schede, molte con il suo nome. Scene abbastanza surreali#Quirinale #PresidenzaDellaRepubblica pic.twitter.com/UKEsJVlzvK — Pietro Raffa (@pietroraffa) January 28, 2022

Casellati guarda il telefono mentre Fico le passa le schede

Il blitz tentato da Matteo Salvini, ma anche la conta dei “fedeli” all’interno della coalizione di centrodestra, è fallito. Il nome di Casellati non è passato e i franchi-tiratori sono quasi tutti all’interno di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Rispetto alle aspettative iniziali, infatti, circa 50 Grandi Elettori che erano dati in procinto di votare per la Presidente del Senato hanno fatto mancare il loro apporto e supporto. Una sconfitta sonora, in attesa della sesta tornata che inizierà oggi alle 17, probabilmente con indicazioni di voto differenti.

Ma a far storcere il naso è stato lo spoglio. I malpensanti aveva previsto una lettura delle schede, come forma di controllo, da parte di Casellati. Controllo per verificare la fedeltà degli iscritti all’area di centrodestra. Ovviamente non sappiamo se questo sia accaduto, ma quel che è evidente è racchiuso in quel video che immortala, durante le fasi dello spoglio, la Presidente del Senato che rallenta le operazioni di scrutinio. Il motivo? È impegnata a leggere e rispondere a uno o più messaggi ricevuti sul proprio telefono.

(foto: da canale Youtube della Camera dei deputati)