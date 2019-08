Come il M5S vuole fregare la regola dei due mandati per ricandidare tutti

Ieri abbiamo elencato i parlamentari grillini che a causa della regola dei due mandati torneranno a casa automaticamente quando verranno sciolte le camere. Oggi Annalisa Cuzzocrea su Repubblica spiega che il MoVimento 5 Stelle sta cercando una soluzione per fregarla o aggirarla e per garantire a tutti la ricandidatura:

Quel che è certo è che si sta cercando un modo di salvare tutti i big: la maggior parte di loro, tutte le persone riunite in quella stanza, sono al secondo mandato e non potrebbero correre alle prossime elezioni. «Per me ci sono solo due mandati», ha ripetuto ancora ieri Fraccaro a SkyTg24. Ma dopo la deroga fatta per i consiglieri comunali, se ne potrebbe fare un’altra — votando su Rousseau — anche per chi invece di 10 anni in Parlamento ne ha trascorsi poco più di 6. «Beppe non farebbe troppo casino», dice sicuro un parlamentare.

La speranza di tutti, è che si torni al voto a liste invariate (Di Battista a parte). Ma la variabile più importante ha il nome di Giuseppe Conte. È lui che il Movimento vorrebbe proporre come candidato premier. È lui che gli addetti ai social stanno testando riportando su tutti i muri le ultime parole da Palazzo Chigi: «Questo governo non era in spiaggia». È l’anti-Salvini, «ha conquistato una credibilità istituzionale anche all’estero», dice uno dei dirigenti M5S. Perfino gli uomini di Di Maio, che fino a poche settimane fa sibilavano cose come «si sta montando la testa», hanno capito che l’unica carta da giocare è quella di Conte candidato premier e Di Battista volto politico.