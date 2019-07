Come il M5S sta per tradire i No Tav

Il dietrofront sulla TAV si avvicina e il MoVimento 5 Stelle si prepara a rimangiarsi tutto sull’Alta Velocità come ha fatto per TAP e ILVA. Tra quattro giorni scade l’ennesimo penultimatum all’italiana, quello del 26 luglio, quando il governo italiano dovrà prendere una decisione politica sul Tav e dare una risposta all’Europa. La Stampa, in un articolo a firma di Federico Capurso, racconta che gli uomini del Movimento hanno provato a mediare con i gruppi No-Tav attraverso uno dei loro leader storici, Alberto Perino, ma le rassicurazioni offerte si sono fatte di giorno in giorno più blande, meno convincenti, fino a non poter più essere un freno alla rabbia degli attivisti.

Di Maio, però, preferisce tenere le distanze dal dossier Tav. Alla notizia degli attacchi contro le forze dell’ordine, il leader resta in silenzio. L’unico a intervenire nel Movimento è il capogruppo alla Camera Francesco D’Uva, schierandosi con la polizia. Ci mette la faccia, invece, Matteo Salvini, deciso a far sentire il suo peso sulla partita: «Chi attacca la polizia e il cantiere della Tav in Valsusa, attacca tutta l’Italia. Le divise sono il simbolo di chi difende la sicurezza dei cittadini perbene; l’Alta Velocità è l’emblema di un Paese che vuole andare avanti e non indietro». Poi, mette pressione sugli alleati grillini: «Nessuna tolleranza per i criminali. Basta ambiguità: ora controlli a tappeto, arresti e – sottolinea – accelerazione dei lavori».

Verso la vittoria La Lega sa di essere a un passo dalla vittoria nella partita più importante, quella sul tunnel di base di Chiomonte. Il «buco nella montagna», per dirla con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che unirà il tratto di ferrovia francese a quello italiano. I Cinque stelle hanno provato fino all’ultimo a cercare una sponda con Parigi per rimettere in discussione l’opera, ma le risposte ricevute anche in questi giorni non hanno aperto spiragli. 11 governo Macron ha invece varato la nuova «Legge di orientamento delle mobilità», che inserisce la Torino-Lione all’interno della strategia nazionale sui trasporti. Mentre l’Unione europea ha dato disponibilità ad aumentare la percentuale di finanziamenti dell’opera. Tutti segnali negativi per il Movimento, che cosciente dell’imminente sconfitta ha iniziato a ripiegare, da alcuni giorni, su un obiettivo secondario: un’ampia revisione del progetto, accorciando i chilometri, tra gallerie e snodi ferroviari da cancellare, ma mantenendo il tunnel di base.

II tradimento delle vecchie battaglie No Tav provocherà un piccolo terremoto nel M5S. Vengono già messe in conto 4 o 5 possibili defezioni nella maggioranza di Chiara Appendino e altri addii scontati in regione Piemonte. In Parlamento, invece, al di là della posizione critica che esprimeranno i più ortodossi, solo il senatore Alberto Airola sembra essere pronto a uscire. Di No-Tav, a Roma, non ce ne sono quasi più.

