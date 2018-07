E tu vuoi più bene a papà vitalizio o a mamma privilegio?

Venerdì scorso il MoVimento 5 Stelle nazionale ha cancellato dalla sua pagina Facebook un sondaggio sulla casta e i vitalizi perché dopo qualche ora dal lancio si è accorto che in molti stavano partecipando per il puro gusto di trollare e stavano votando per la casta (che stava vincendo con un enorme vantaggio sul povero Roberto Fico). Complice una penuria di argomenti in un pigro venerdì estivo, la storia ha ovviamente fatto il giro di tutti i giornali. Ma siccome l’uomo è tale perché a differenza di tanti animali sa imparare dai propri errori, oggi il MoVimento 5 Stelle Sicilia ripropone lo stesso sondaggio con protagonisti Giancarlo Cancelleri e Gianfranco Micciché. E ovviamente sta vincendo Micciché:

E pensare che nei giorni scorsi anche il MoVimento 5 Stelle di Massa aveva lanciato un altro prestigioso sondaggio, stavolta sui dazi, dopo le uscite di Di Maio e Salvini che proponevano il loro ritorno. Anche quel sondaggio era finito nelle grinfie dei troll:

Ma gli admin non sembrano essersene nemmeno accorti. Ah, i fasti della democrazia diretta!

