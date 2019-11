Assemblea Capitolina, il M5S “salva” Marcello De Vito

La farsa di Marcello De Vito arriva a compimento: il MoVimento 5 Stelle di Roma non porterà in aula la revoca dell’incarico di presidente dell’Assemblea Capitolina perché i consiglieri non hanno i numeri per presentarla e approvarla. Spiega oggi Il Messaggero:

Ad allontanare i propositi più bellicosi – esplicitamente espressi da Enrico Stefano, ma sussurrati da altri esponenti M5S nei corridoi del Campidoglio – è una banale constatazione dei rapporti di forza. Tra i 28 consiglieri comunali del Movimento compreso lo stesso De Vito, che fa ancora parte del gruppo a tutti gli effetti – sarebbero non più di una decina quelli pronti a mettere la firma in calce a una mozione che chieda la decadenza del presidente dell’assemblea, nonostante sia ancora coinvolto nell’inchiesta sul nuovo stadio di Tor di Valle. «Sono felice di rivederlo qui – dice la consigliera Maria Agnese Catini in una pausa del consiglio di ieri – Spero che la sua vicenda si risolva per il meglio e lui resti a lavorare e a far politica con noi». Sono in molti a pensarla così, tra gli esponenti M5S. E anche chi la pensa diversamente su questo tema, compreso qualche assessore, preferisce fare un passo indietro ed evitare una nuova lacerazione nella maggioranza, con una conta che rischierebbe di fare seri danni in casa pentastellata.

Alla riunione di maggioranza di lunedì, peraltro, De Vito non risulta invitato. Eppure nessuno può escludere che decida di presentarsi, rivendicando la sua appartenenza al gruppo e, almeno finora, anche al movimento: i probiviri non si sono ancora mai espressi sul suo caso e le norme interne del M5S prevedono un termine massimo di 90 giorni per farlo. A questo punto, l’inchiesta interna contro De Vito può considerarsi tecnicamente archiviata.

Leggi anche: Marcello De Vito in Assemblea Capitolina dimostra quanto vale la parola di Di Maio