Il M5S nega il tilt: su Rousseau? Tutto ok

Avvertenza: questo è un post muto. Senza alcun commento, si inseriranno solo le dichiarazioni di esponenti del MoVimento 5 Stelle che sostengono che non c’è nessun malfunzionamento su Rousseau e i commenti sul sito di Grillo che si lamentano del malfunzionamento di Rousseau:

“Nessuna piattaforma in tilt, nessuna candidatura a rischio. E non è esplosa alcuna protesta. Abbiamo avuto molte richieste e, visto il grande successo di partecipazione, abbiamo deciso di prorogare i termini. Noi stiamo aprendo a tutte le persone di buona volontà, mentre gli altri partiti si scelgono i candidati nelle segrete stanze”. Lo dice il capogruppo M5s alla Camera Daniele Pesco.

“A differenza di quanto scrivono alcune testate in queste ore, non c’e’ alcun malfunzionamento, alcuna defaillance della piattaforma e quindi nessuna candidatura a rischio. Peraltro, non e’ esplosa alcuna protesta. Abbiamo un grande seguito e successo di partecipazione e abbiamo dunque deciso di prorogare i termini per qualche ora”. Lo afferma la capogruppo M5s del Senato, Vilma Moronese, che conclude: “La verita’ e’ che il Movimento 5 Stelle si arricchisce con i contributi delle persone di buona volonta’, mentre gli altri partiti si scelgono i candidati in maniera chiusa e verticistica”.

“Stop alle solite fake news. Non esiste alcun malfunzionamento. La piattaforma Rousseau non è mai andata in tilt e dunque non c’è alcuna candidatura a rischio. Peraltro, non abbiamo visto alcuna protesta”. Lo dice il deputato M5S Alfonso Bonafede. “C’è un impressionante seguito, un grande entusiasmo e abbiamo dunque deciso di prorogare i termini di qualche ora – aggiunge il pentastellato – . La verità è che il Movimento 5 Stelle pensa in grande e si apre a chiunque voglia impegnarsi per il bene del Paese, mentre gli altri partiti selezionano i propri candidati al chiuso di quattro mura, in modo del tutto verticistico”.