Il M5S contro i minibot

I minibot perdono fans. Dopo Giorgetti tocca al MoVimento 5 Stelle bocciare l’ideona di Claudio Borghi. Il Messaggero racconta oggi in un articolo a firma di Francesco Pacifico che i grillini stanno studiando una serie di proposte alternative per il problema dei debiti commerciali della pubblica amministrazione verso le imprese e dei crediti fiscali verso i contribuenti:

In estrema sintesi, i grillini puntano a trasformare questi crediti in strumenti di pagamento: una volta certificati da un ente pubblico attraverso le piattaforme digitali già esistenti, possono essere trasferiti dai titolari a terzi (per esempio utilizzandoli per pagare i fornitori), che a loro volta si rifaranno con la Pa per ottenere il dovuto o compensandoli a livello fiscale. Un sistema che in parte il decreto Crescita ha previsto perle anticipazioni dell’ecobonus, dando la possibilità ai beneficiari di remunerare in questo mondo le aziende e i progettisti che eseguono i lavori.

Un primo passo avanti in questa direzione è stato fatto dai grillini presentando un ordine del giorno al Crescita, appena approvato, nel quale si chiede al governo da un lato «di predisporre le misure idonee a garantire uno sviluppo celere delle piattaforme elettroniche delle pubbliche amministrazioni utilizzabili per la certificazione dei crediti fiscali»; e dall’altro, soprattutto, propone «di facilitare la cessione degli stessi crediti ad altri contribuenti, non solo ai fini del rimborso, ma anche della compensazione con altri debiti di imposta». L’idea è venuta al senatore M5S Emiliano Fenu, che sta preparando un disegno dilegge ed è anche primo firmatario dell’Odg.