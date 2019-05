Come il M5S rischia di perdere la conta sulla cacciata di Siri

La conta del consiglio dei ministri sulla cacciata di Armando Siri rischia di avere un risultato a sorpresa. Il Messaggero spiega oggi in un retroscena che Giovanni Tria potrebbe votare per la permanenza di Siri nel governo: a quel punto l’ago della bilancia sarebbe Moavero:

Malgrado le promesse e i tentativi di mediazione del presidente del Consiglio sono destinati a restare nel vuoto almeno sino al 26 maggio. M5S e Lega continuano infatti ad aprire sempre nuovi fronti di polemica, come dimostra lo scontro sulla sicurezza di ieri, e paraddossalmente – mentre si insultano – i due vice si richiamano l’un l’altro ad occuparsi di cose concrete.

«Dopo un attimo dopo che abbiamo chiuso l’argomento Siri in Consiglio dei Ministri» «passiamo un minuto dopo a discutere delle cose più importanti, che sono quelle che riguardano le imprese», sostiene il ministro dello Sviluppo Di Maio. «Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, parliamo in Cdm degli studi di settore e delle tasse che massacrano gli italiani… Vediamo se si litiga su quello e non su polemiche che non fregano a nessuno», ribatte Salvini.