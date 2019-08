Un meeting a sorpresa del MoVimento 5 Stelle riunito a Marina di Bibbona nella villa di Beppe Grillo termina con una nota in cui i presenti, ovvero Luigi Di Maio, Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e i capigruppo Patuanelli e D’Uva si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile: “Prima la sua mossa di staccare la spina al Governo del cambiamento l’8 agosto tra un mojito e un tuffo. Poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro in questi 14 mesi. Il Movimento sarà in Aula aula al Senato al fianco di Giuseppe Conte il 20 agosto”.

Il M5S chiude a Salvini

A scoprire l’esistenza del meeting, tenuto segreto come sempre dal partito della democrazia diretta, è stato Il Tirreno, che ha pubblicato una foto dell’arrivo di Roberto Fico alla villa di Grillo. Con la nota il MoVimento 5 Stelle sembra chiudere l’esperienza del governo con la Lega e aprire quindi all’alleanza con il Partito Democratico. Oggi sui giornali era circolata l’ipotesi di un Salvini pronto a votare la fiducia a Conte il 20 agosto.

Ancora più contraddittorie le dichiarazioni di Salvini in una diretta facebook: “- “Se qualcuno ha deciso ribaltoni e inciucioni allora lo dica ad alta voce. Se non c’è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora. Ma Renzi e Boschi sono il passato, non perché lo dice Salvini ma l’hanno detto milioni di italiani in tutte le elezioni”.

