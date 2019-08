In un post su Facebook il MoVimento 5 Stelle decide di rispondere ai segnali di Matteo Salvini sulla volontà di fare pace (pacetta) chiedendo le dimissioni dei ministri leghisti ma segnando anche come appuntamento decisivo il giorno della sfiducia a Giuseppe Conte, ovvero il 20 agosto.

Il M5S chiede le dimissioni dei ministri della Lega

Nel post i grillini sembrano anche aprire a una possibilità di chiudere la crisi, proprio indicando il 20 agosto come data decisiva: entro quella data la Lega può ritirare la mozione, lasciando però così gli equilibri dell’esecutivo mentre il Capitano aveva chiesto un rimpasto (suggerendo Giorgetti all’Economia).

Il 20 agosto noi saremo in aula insieme al presidente Giuseppe Conte e vedremo chi avrà il coraggio di sfiduciarlo. Nel frattempo notiamo che la Lega, dopo aver aperto la crisi di governo in pieno agosto, non ha ancora ritirato i propri ministri, così come aveva annunciato lo stesso Matteo Salvini. In pratica si stanno preparando a sfiduciare Conte, quindi il governo di cui fanno parte, rimanendo però attaccati alla poltrona. Illogico e assurdo!

Se ne stanno fregando dei problemi che hanno causato al Paese e di tutti quelli che creeranno ai cittadini come l’aumento dell’IVA. Il loro unico interesse è quello di preservare la poltrona. La Lega a questo punto faccia dimettere i propri ministri e si sbrighi a votare il taglio di 345 poltrone! Siamo stufi delle loro chiacchiere, ormai hanno perso di credibilità tradendo la fiducia dei cittadini italiani!

Di Maio intanto smentisce le voci che lo volevano in trattativa con Salvini per fare il premier (con il Capitano vice): “Quanto riportato da alcuni organi di stampa e’ totalmente falso. Non solo, nessuno dei quotidiani ha contattato fonti ufficiali del M5s con l’intento di verificare questa clamorosa fake news. Sono cascati nel giochino di qualcuno, ma siamo abituati ormai. Non ci interessano poltrone, non ci interessano giochi di palazzo”.

