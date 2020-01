Luigi Napolitano: l’amico di Di Maio candidato con il M5S a Napoli

Sorpresa sorpresa! Le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle per decidere chi debba correre alle elezioni suppletive in Senato dopo la morte di Franco Ortolani sono state vinte da Luigi Napolitano. E, tu guarda il caso, è scoppiato di nuovo il caso nel M5S a Napoli. Racconta Il Mattino:

A risultare eletto è stato Luigi Napolitano, investito ancora una volta dal vortice delle polemiche. Vicino al capo politico M5s, Luigi Di Maio , l’ingegnere napoletano era già stato candidato alle parlamentarie alle scorse elezioni europee: aveva perso ottenendo 622 voti finendo dietro di ben 300 voti all’esponente casertano Aniello Nazaria. In quell’occasione però – con una decisione calata dall’alto – fu escluso Nazaria e candidato Napolitano, che comunque non risultò eletto dalle urne. Si scatenò un putiferio, con Nazaria che impugnò la votazione. Stavolta invece Napolitano ce l’ha fatta a passare il round su Rousseau ottenendo più di 700 voti e scavalcando lo storico attivista Mariano Peluso.

Una votazione – quella per le suppletive su Rousseau – già finita nel mirino delle polemiche e infatti se ne contesta la regolarità. Il giorno prima del voto erano stati pubblicati prima 5 nomi (tra questi non figurava Napolitano) e poi cancellati.

Il sospetto sul web è che Napolitano sia stato favorito perché vicino a Di Maio. Il candidato M5s però non replica e – nonostante messaggi e telefonate – non risponde neppure ai giornalisti. Qualche giorno fa replicò che, pur avendo frequentato la stessa facoltà di ingegneria di Luigi Di Maio, che in quell’università c’erano iscritte quasi ventimila persone. A quei tempi Napolitano fondò l’Associazione Studenti di Ingegneria a cui si iscrisse proprio Di Maio. Anche per questi sospetti sui social l’indignazione degli attivisti monta ferocemente.