Lucia Azzolina ve lo dice col cuore: “Noi M5S lavoriamo troppo e la festa in discoteca ci ha tolto lo stress”

La deputata del MoVimento 5 Stelle Lucia Azzolina è intervenuta a L’Aria che tira e ha parlato della festa per i sei mesi di governo che il M5S ha organizzato nei giorni scorsi per i parlamentari. La Azzolina ha cercato di spiegare perché è stata organizzata la serata: “Posso rispondere a questa cosa della discoteca? Io ci tengo a dirlo con il cuore a tutti i cittadini italiani: noi personalmente lavoriamo e io personalmente cerco di lavorare per tutte le ore della giornata, tutte quelle che ho perché ci tengo al bene del mio paese. Una serata è stato un modo di buttare via tutto lo stress accumulato. Non penso che abbiamo fatto nulla di male”.