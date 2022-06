Tra i “dimaiani”, i parlamentari che hanno seguito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e hanno aderito al gruppo “Insieme per il Futuro”, c’è anche Lucia Azzolina, deputata ed ex ministra dell’Istruzione: “Non è stata una scelta semplice, ma annuncio il mio addio al M5S, entro nel gruppo di Luigi Di Maio”. Si allarga sempre più la frangia degli “scissionisti”, ora intorno a quota 60. “Ho passato gli ultimi tre giorni a chiedere un cambiamento che non ci sarà – ha spiegato Azzolina – e ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia il Movimento 5 Stelle e non so rispondere. Il famoso nuovo corso, quello della maturità politica, non è mai iniziato. Non siamo né carne né pesce. Evidentemente non è stato facile decidere e se guardassi alla convenienza personale non dovrei farlo, perché sono al primo mandato e ho anche restituito tutto. Però vivo da tanti mesi un enorme disagio”.

Anche Lucia Azzolina si unisce al gruppo di Di Maio: “Il Movimento 5 Stelle non esiste più”

Poi mostra il suo disappunto verso il presidente pentastellato: “Ho stimato Conte come Presidente del Consiglio, oggi è ostaggio dei suoi vicepresidenti. In questi due giorni mi sarei aspettata un po’ di autocritica e invece c’è chi ha festeggiato. Tutto questo fa molto male pensando agli elettori, ma a loro dico con sincerità che il Movimento 5 stelle non esiste più”. La metafora utilizzata dall’ex ministra per descrivere il suo ormai ex partito spiega bene i motivi della rottura: “Il M5S è come un fidanzato che speri che possa cambiare, ma non cambia. Anzi peggiora”. E quindi, lo lasci prima che sia troppo tardi. Una decisione a suo modo rilevante, visto che Azzolina era considerata tra i parlamentari più vicini a Conte, che l’aveva voluta nel suo governo. Il deputato Sebastiano Cubeddu ha scritto su Facebook, rivolto ad Azzolina: “Guarda che gli scranni in Parlamento non hanno le rotelle per cambiare posizione!”, ironizzando sui banchi a rotelle ordinati dal Ministero dell’Istruzione durante la pandemia.